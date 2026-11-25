Молочное животноводство Смоленской области демонстрирует положительную динамику. За девять месяцев 2026 года сельхозпредприятия региона произвели 132,3 тысячи тонн сырого молока, сообщает областной центр информирования граждан.

Как сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области Екатерина Ефремова на заседании профильного комитета, рост отмечается по всем основным показателям отрасли.

Так, суточный надой увеличился на 14% и достиг 424 тонн. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 7,5% — до 57,3 тысячи голов. При этом продуктивность коров повысилась на 6,4% и составила 5709 килограммов молока за отчетный период.

Положительная динамика наблюдается и в перерабатывающей промышленности. За девять месяцев предприятия региона переработали 113 тысяч тонн молока, что на 3% больше показателя аналогичного периода. Ежегодный выпуск питьевого молока в области превышает 20 тысяч тонн.

В развитие молочной отрасли активно вкладывает средства и бизнес. В 2026 году объем инвестиций достиг 7 миллиардов рублей.

Дополнительную поддержку производителям оказывают федеральные программы. Среди доступных инструментов — субсидии, льготное кредитование и гранты для фермерских хозяйств.