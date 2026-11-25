Смоленск признан одним из лидеров среди российских городов по улучшению качества жизни в период с 2021 по 2026 год. Результаты исследования представили на XI Международном форуме «Новая мировая экономика: каждый сам за себя?», который прошёл в Финансовом университете при Правительстве РФ. Об этом сообщает горадминистрация.

В рамках форума состоялась церемония награждения лауреатов премии в области качества жизни. Впервые специалисты университета оценивали не показатели городов на определённую дату, а динамику изменений за пятилетний период.

Помимо Смоленска, в число городов-лидеров вошли Хабаровск, Воронеж, Саратов, Чебоксары, Тюмень, Калининград и Рязань. Награды представителям городских администраций вручил ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.

Исследование охватывает более 300 показателей, включая материальное благополучие населения, доступность жилья, качество медицинского обслуживания и образования, экологию, состояние дорожной сети, работу жилищно-коммунального хозяйства и общественную безопасность.