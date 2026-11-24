В Смоленске и области завтра ожидается неустойчивая зимняя погода с осадками, гололедицей и порывистым ветром. Жителей региона призывают соблюдать осторожность на дорогах и быть внимательными из-за ухудшения видимости, передает ГУ МЧС.

По прогнозу синоптиков, небо будет облачным. В течение дня пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Преимущественно ожидается снег, однако в отдельных районах возможен мокрый снег.

На дорогах и тротуарах местами образуется гололедица. Кроме того, не исключена слабая метель. Налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев может привести к их провисанию.

Ветер северо-западный, 6–11 м/с, с порывами до 14 м/с. По Смоленской области ночью и днём — от −5 до 0 °C. В Смоленске ночью — от −4 до −2 °C, днём — от −2 до 0 °C.