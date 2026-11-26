В четверг, 26 ноября, в Смоленской области прогнозируют неустойчивую погоду с осадками, порывистым ветром и гололедицей. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Ночью местами пройдёт небольшой снег. Днём ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах возможна метель, а также налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах местами образуется гололедица.

Температура воздуха по области ночью составит от −6 до −1 °C, днём — от −4 до +1 °C. В Смоленске ночью ожидается −4…−2 °C, в дневные часы — −2…0 °C.

Ветер северо-западный, 6–11 м/с. Днём его порывы могут достигать 12–14 м/с.